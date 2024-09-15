ABD, Bangladeş'i ekonomi alanında destekleyecek

ABD heyetinin Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus ile görüşmesinin ardından, ABD'nin Bangladeş'i ekonomi alanında destekleyeceği bildirildi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Hazine Bakanlığının uluslararası finanstan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Brent Neiman ve Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Müsteşarı Donald Lu'nun da bulunduğu ABD heyeti, Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Yunus ve Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile başkent Dakka'da bir araya geldi.

ABD'nin Dakka Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamalar yapıldı.

Açıklamada, heyetin Yunus ile görüşmesinde, "ABD'nin Bangladeş'te ekonomik gelişme, kurumsal yapılanma ve kalkınmayı teşvik etmeye bağlılığını teyit ettiği" belirtilirken Hossain ile yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada da "Bangladeş'te ekonomik fırsatların genişletilmesine, kurumsal kapasitenin oluşturulmasına, insan haklarının korunmasına ve iklim risklerinin azaltılmasına yardımcı olmaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

ABD heyetinin ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) "iyi yönetişim, dayanıklılık ve sosyal, insani ve ekonomik fırsatları teşvik etmek" amacıyla Bangladeş'e 202 milyon dolar hibe sağlayacağı belirtildi.