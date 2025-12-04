ABD Barış Enstitüsü'nün ismi değişti: "Donald J. Trump Barış Enstitüsü"

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump yönetimi, ABD Barış Enstitüsü'nün yeni adının "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" olduğunu duyurdu.

Trump yönetiminin, ABD Kongresi tarafından 1984'te "kar amacı gütmeyen bağımsız şirket" olarak kurulan USIP'yi devralma çabaları marttan bu yana sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, USIP'nin adının, ülke tarihindeki "en iyi arabulucuyu" çağrıştırması için "Donald J. Trump Barış Enstitüsü" şeklinde değiştirildiği belirtildi.

USIP'nin binasının girişinde "ABD Barış Enstitüsü" yazan kısmın hemen üstüne "Donald J. Trump" yazısı eklendi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin açıklamasında, USIP'nin "bir zamanlar yılda 50 milyon dolar harcamasına rağmen barışı sağlamayan işe yaramaz bir kurum" olduğunu söyledi.

TRUMP YÖNETİMİ YÜRÜTME YETKİSİNİ ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

Kelly, "Şimdiyse bir yıldan kısa sürede 8 savaşı bitiren bir başkanın adını güzel ve uygun şekilde taşıyan Donald J. Trump Barış Enstitüsü, güçlü liderliğin küresel istikrar için neler başarabileceğinin güçlü bir hatırlatıcısı olacak" dedi.

USIP, internet sitesinde, "şiddet içeren çatışmaları önlemeye ve yurt dışında barış anlaşmalarına aracılık etmeye yardımcı olarak ABD çıkarlarını korumaya adanmış" bağımsız bir şirket olarak tanımlanıyor ve ABD yasalarındaki "devlet şirketi", "devlet kontrolündeki şirket" tanımlarına uymadığı ifade ediliyor.

Trump yönetiminin, martta, şirketi başkanın yürütme yetkisi altına almaya yönelik adımlarından bu yana hukuki süreç uzamış ve nihai karara varılamamıştı.