ABD basını: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz görevden ayrılıyor

Geçtiğimiz mart ayında Husilere yönelik saldırı planlarının mesajlaşma grubu aracılığıyla yanlışlıkla bir gazeteciye sızdırılması skandalı sonrası tüm sorumluluğu üstüne alan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’ın görevden ayrılacağı bildirildi. ABD medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Waltz, görevinden ayrılıyor.

İlk olarak CBS News kanalının verdiği habere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz ile yardımcısı Alex Wong görevlerinden ayrılıyor.

Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Waltz'ın görevden alınmasında sadece Husilere’e yönelik saldırı planın sızdırılmasının etkili olmadığı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a kıyasla savaşa daha istekli olması ve ulusal güvenlik danışmanının temel rolü olan kurumlar arası politika koordinasyonunu etkili şekilde sağlayamamasının da etkili olduğu iddia edildi. Kaynaklardan biri, "Waltz döneminde sistem düzgün işlemiyor" dedi.

Waltz’ın görevden ayrılması Trump’ın geçtiğimiz ocak ayında göreve başlamasından bu yana kabinesindeki ilk büyük revizyon olacak.

Waltz'ın yerine kimin geçeceği henüz bilinmezken, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff öne çıkan isimler arasında yer alıyor.