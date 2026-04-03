ABD basını: İran, ABD'ye ait savaş uçağını düşürdü, 2 mürettebat kayıp

ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İran ordusu bir ABD savaş uçağını düşürdü. Savaş uçağındaki mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Axios haberinde bu durum ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misilleme başlatması sonrası "bir ABD uçağının düşman ateşiyle düşürüldüğü ilk olay" olacağı aktarıldı.

İRAN BİR UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Bazı bilgilere göre, bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmiş Amerikan savaş uçağının imha edilmesinin ardından uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indi" ifadelerine yer verilmişti.

Çeşitli kaynaklarda yer alan haberlerde söz konusu uçağa ait parçaların görüntüleri paylaşılmıştı.

Uçağın düştüğü Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu bildirdiği aktarılmıştı.

İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı.​