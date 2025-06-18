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ABD basını: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyebilir

ABD'nin, nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.

Dünya
  • 18.06.2025 02:03
  • Giriş: 18.06.2025 02:03
  • Güncelleme: 18.06.2025 02:05
Kaynak: AA
ABD basını: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyebilir
FOTOĞRAF: ANKA

ABD'nin, nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği iddia edildi.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

Aynı haberde, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.

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