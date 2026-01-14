ABD basını: Trump ile Mamdani arasındaki diyalog sıklaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile New York’un ilk müslüman ve sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani arasındaki mesajlaşmaların son dönemde arttığı ortaya çıktı.

Axios’a konuşan iki kaynağın aktardığına göre, geçtiğimiz kasım ayında Beyaz Saray’da yapılan görüşmenin ardından Trump ile New York’un yeni belediye başkanı Mamdani arasında mesajlaşmalar başladı.

Kaynaklar, kasım ayındaki bu temas sırasında iki ismin birbirlerine telefon numaralarını verdiklerini belirtti. Trump ve Mamdani’nin hangi başlıklarda ya da ne sıklıkta mesajlaştıklarına dair ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Trump, New York’taki belediye başkanlığı seçim sürecinde Müslüman ve sosyalist kimliğiyle öne çıkan Mamdani’yi sert sözlerle eleştirmiş, seçilmesi halinde “şehri mahvedeceğini” öne sürmüştü.

Mamdani de Trump’ı “faşist” olarak nitelendirmişti. Ancak Mamdani’nin seçimin ardından Oval Ofis’e yaptığı ziyaret sırasında iki isim arasındaki gerilimin belirgin biçimde azaldığı gözlenmişti.

Mamdani, aralık ayında Spectrum News NY1’e verdiği demeçte, Oval Ofis’teki görüşmenin ardından Trump’la New York’ta uygun fiyatlı konut projeleri üzerine ayrıca bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Mamdani ayrıca, ABD’nin Venezuela’da yürüttüğü operasyon sonrasında Trump’ı telefonla aradığını ve bu konudaki rahatsızlığını doğrudan dile getirdiğini de açıklamıştı.