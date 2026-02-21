ABD basını yazdı: Trump'ın İran'a saldırı planı ortaya çıktı

ABD-İran hattında gerilimin son perdesi, Başkan Donald Trump'ın "kısıtlı saldırıya" açık kapı bırakan açıklaması oldu. Trump böyle bir saldırıyı değerlendirdiğini söyledi.

Tahran'a anlaşma için 10-15 günlük mühlet tanıyan Amerikan başkanı, "İran adil bir anlaşma müzakere etse iyi olur." ifadesini de kullandı.

PENTAGON SEÇENEKLERİ SUNDU

ABD merkezli haber sitesi Axios'a göre Pentagon, Trump'a çok sayıda seçenek sunmuş durumda.

Bunlar arasında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve oğlu Mücteba'nın doğrudan hedef alınması da var. İddiaya göre bu plan birkaç hafta önce Trump'a sunuldu.

DİKKAT ÇEKEN "URANYUM" PLANI

Haberde dikkat çekenlerden biri de ABD'nin İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebileceği iddiası.

Trump yönetiminin İran’a, nükleer silaha giden hiçbir yol bırakmaması şartıyla, sembolik düzeyde nükleer zenginleştirmeye izin verecek bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Trump'ın tüm seçenekleri açık tuttuğu, her an bir saldırıya karar verebileceği de haberde vurgulanıyor.

***

REUTERS: "İLERİ AŞAMADA"

Reuters haber ajansı da İran'a saldırı planlamalarının ileri bir aşamada olduğu iddiasında. Sahada yoğunlaşan askeri hareketlilik de tırmanan gerilimin bir başka göstergesi.