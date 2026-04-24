ABD basınından Mücteba Hamaney hakkında yeni iddia

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. New York Times’ın haberine göre, ABD-İsrail saldırılarından sağ kurtulan Hamaney’in yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu, bu nedenle konuşmakta zorlandığı ve estetik ameliyat gerektiren bir süreçte olduğu iddia edildi.

Haberde yer alan bilgilere göre Hamaney’in bir bacağı üç kez ameliyat edildi ve protez takılması bekleniyor. Ayrıca elinden ameliyat geçirdiği ve işlevini kademeli olarak geri kazandığı ifade ediliyor. Ancak en dikkat çekici yeni detaylar, yüz ve dudaklarında oluşan ağır yanıklara ilişkin. Kaynaklar, bu durumun Hamaney’in konuşmasını zorlaştırdığını ve ileri cerrahi müdahaleleri zorunlu kıldığını belirtiyor.

SÜREÇLERE KATILIMI SINIRLI

New York Times’a konuşan İranlı yetkililer, Hamaney’in zihinsel olarak karar verebilecek durumda olduğunu ancak fiziksel durumunun liderlik kapasitesini sınırladığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. Aynı kaynaklara göre, Hamaney’in İranlı generallerle teması da oldukça sınırlı.

Haberde, dini liderle iletişimin doğrudan değil, mühürlü mektupların kuryeler aracılığıyla iletilmesi yöntemiyle sağlandığı öne sürülüyor. Bu durumun karar alma süreçlerini yavaşlattığı ve askeri-siyasi kadroların rolünü artırdığı ifade ediliyor.

Bazı yetkililer, Hamaney’in resmi olarak karar mekanizmasının parçası olduğunu belirtse de, “tam anlamıyla kontrolü elinde tutmadığı” yönünde değerlendirmeler de haberde yer aldı.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın süreçte daha görünür hale geldiği belirtiliyor.

Habere göre Hamaney, zayıf görünmemek için kamuoyuna açık bir konuşma yapmaktan kaçınıyor. Söz konusu iddialar ise İran tarafından resmi olarak doğrulanmış değil.