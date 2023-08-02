ABD Başkan Yardımcısı Harris, Moğolistan Başbakanı ile bir araya geldi

NEW YORK (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene'yi Beyaz Saray'da ağırladı.

İkili, görüşme öncesi basın toplantısı düzenledi.

Moğolistan'ın 30 yıldan fazla süredir "Hint-Pasifik'te güvenilir bir demokrasi ve dost" olduğunu söyleyen Harris, ABD-Moğolistan arasındaki ortaklığın bölgede istikrar ve refahın sağlanmasına katkı sağladığını kaydetti.

Harris, konuşmasında, Hint-Pasifik'e verdikleri önemden bahsederek ABD Başkanı Joe Biden ile göreve geldiklerinden bu yana bölgeye yönelik savunma ve caydırıcılık taahhütlerini ve ABD'nin buradaki güvenlik varlığını güçlendirmeyi hedef haline getirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Moğolistan ile de küresel zorluklar karşısında ortaklıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Harris, uzay ve ekonomik işbirliklerini güçlendireceklerini bildirdi.

Harris ayrıca, ABD ile Moğolistan arasında doğrudan uçuşlara kapı aralayacak bir açık semalar anlaşması imzalayacaklarını duyurdu.

- "Yeni bir dönemin başlangıcı"

Luvsannamsrain de görüşmelerinde uzay, yapay zeka, iklim değişikliği ve jeopolitik meseleleri ele alacaklarını belirterek ekonomi alanında hayata geçirilmesi planlanan işbirliklerini anlattı.

Moğolistan ekonomisinin ağırlıklı olarak madencilik sektörüne dayalı olduğunu söyleyen Luvsannamsrain, bakır alanında büyük bir potansiyelleri olduğuna işaret etti.

Luvsannamsrain, "Tarihin, bu haftaki ziyaretimi dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kayda geçireceğini umuyorum." ifadesini kullandı.