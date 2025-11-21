ABD Başkan Yardımcısı Vance barış planı için Zelenski ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik barış planıyla ilgili telefonda görüştükleri bildirildi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, görüşmeden bilgisi olan 2 kaynağa dayandırdığı haberine göre, telefon konuşmasının "söz konusu yeni plan hakkında şu ana kadar en üst düzey görüşme olduğuna" dikkat çekildi.

Kaynaklar, telefon görüşmesinde Zelenski'nin, Trump yönetimine müzakereye hazır olduğunu söylediğini ancak Beyaz Saray'ın Şükran Günü'ne kadar Ukrayna tarafının imza atması için baskı yaptığını belirtti. ABD'de kasımın son perşembe günü kutlanan Şükran Günü, bu yıl 27 Kasım'a denk geliyor.