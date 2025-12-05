ABD Başkan Yardımcısı Vance'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için umutlu olduğunu, ilerleyen haftalarda iyi haberler gelmesini dilediğini belirtti.

Vance, NBC News'e gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi konusundaki müzakerelerde bir anlaşma sağlanamamasını görev süresindeki "en büyük hayal kırıklığı" olduğunu söyleyen Vance, bunun, çözüme en kolay ulaşabileceklerini düşündükleri savaş olduğunu kaydetti.

Vance, buna rağmen iyimserliğini koruduğunun ve umutlu olduğunun altını çizerek, bu konuda ilerleyen birkaç haftada iyi haberler gelmesini diledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner, 2 Aralık'ta başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, ABD'nin Ukrayna'daki barış planını ele almıştı.