Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'da devam eden gösterileri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşme gerçekleştirecek.

Dünya
  • 14.01.2026 01:23
  • Giriş: 14.01.2026 01:23
  • Güncelleme: 14.01.2026 01:25
Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşecek
Fotoğraf: AA

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İran'da devam eden gösterileri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edeceği bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre, Vance yerel saatle 16.00'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edecek.

İran'da devam eden gösterilerin ele alınacağı toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan eyaletinden Washington'a döndüğü uçuşu esnasında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın toplantıya uzaktan katılıp katılmayacağı ve diğer detaylar henüz bilinmiyor.

BirGün'e Abone Ol