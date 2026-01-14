ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüşecek

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in İran'da devam eden gösterileri görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin (NSC) üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edeceği bildirildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın aktardığına göre, Vance yerel saatle 16.00'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin üst düzey yetkililerinin katıldığı bir toplantıya başkanlık edecek.

İran'da devam eden gösterilerin ele alınacağı toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın Michigan eyaletinden Washington'a döndüğü uçuşu esnasında yapılmasının planlandığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın toplantıya uzaktan katılıp katılmayacağı ve diğer detaylar henüz bilinmiyor.