ABD Başkanı Biden: "Ortadoğu'da topyekün bir savaş mümkün"

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD basınına verdiği röportajda, Ortadoğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Topyekün bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var."

Biden, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu yineledi.