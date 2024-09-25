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ABD Başkanı Biden: "Ortadoğu'da topyekün bir savaş mümkün"

ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu ifade etti.

Dünya
  • 25.09.2024 19:38
  • Giriş: 25.09.2024 19:38
  • Güncelleme: 25.09.2024 19:40
Kaynak: İHA
ABD Başkanı Biden: "Ortadoğu'da topyekün bir savaş mümkün"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD basınına verdiği röportajda, Ortadoğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Topyekün bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var."

Biden, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu yineledi.

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