ABD Başkanı Biden: "Ortadoğu'da topyekün bir savaş mümkün"
ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu ifade etti.
Kaynak: İHA
İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ABD basınına verdiği röportajda, Ortadoğu'da topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Topyekün bir savaş mümkün, ancak bence tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm için hala elimizde bir fırsat var."
Biden, ayrıca İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli bir çözüme ihtiyaç olduğunu yineledi.