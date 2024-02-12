ABD Başkanı Biden seçim kampanyasını TikTok'a taşıdı

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

The Hill’ın haberine göre, Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayımlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayımladı.