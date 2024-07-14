ABD Başkanı Biden, Trump'a yönelik saldırıyı kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a, seçim kampanyası sırasında düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırı hakkında bilgilendirildiğini aktaran Biden, "İyi olduğunu duyduğuma çok sevindim." ifadesini kullandı.

Joe Biden, daha fazla bilgi beklerken, Trump, ailesi ve seçim kampanyasına katılanlara dua ettiğini kaydetti.

Eşi ve kendisinin, Trump'ı koruyan ABD Gizli Servisi'ne minnettar olduğunu dile getiren Biden, "Amerika'da bu tür şiddetin yeri yoktur. Bunu kınamak için ülkece birlik olmalıyız." vurgusu yaptı.