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ABD Başkanı Donald Trump: Gazze’ye karşı çok sert bir tutum takınacağım

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin yarın serbest bırakılmaması halinde Gazze’ye karşı çok sert bir tutum takınacağını söyledi.

Dünya
  • 15.02.2025 00:33
  • Giriş: 15.02.2025 00:33
  • Güncelleme: 15.02.2025 00:36
Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Donald Trump: Gazze’ye karşı çok sert bir tutum takınacağım

ABD Başkanı Trump Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas'ın elinde kalan rehinelerin yarın (Cumartesi) serbest bırakılmaması halinde Gazze'ye karşı çok sert bir tutum takınacağını söyledi.

Trump, ancak bu durumda ne olacağına ilişkin nihai kararın İsrail'e ait olduğunu belirti.

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