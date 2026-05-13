ABD Başkanı Donald Trump'tan 8,5 yıl aradan sonra Çin'e ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'e yapacağı resmi ziyaret için ülkeye ulaştı.

Önceki Başkan Joe Biden, iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti.

ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk döneminde, 2017'de yapılmıştı.

Trump, 2017'deki ilk ziyaretinde Çin'in tarihi imparatorluk sarayı Yasak Şehir'e konuk olmuştu.

Trump için yarın (14 Mayıs Perşembe) sabah Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek.

15 MAYIS'TA ÜLKESİNE DÖNECEK

Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Öğleden sonra Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek Trump, akşam onura verilecek yemek davetine katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşması için yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, birlikte yenecek öğle çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.