ABD Başkanı Donald Trump’tan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na pek çok ülkenin ABD ile birlikte savaş gemisi göndereceğini iddia etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Bir şekilde Hürmüz Boğazı’nı çok yakında açık, güvenli ve serbest hâle getireceğiz" dedi.

"PEK ÇOK ÜLKE SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERECEK"

Trump şunları söyledi:

"İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenen pek çok ülke, boğazın açık ve güvenli kalmasını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bölgeye savaş gemileri gönderecek. İran’ın askeri kapasitesini tamamen etkisiz hale getirmiş olsak da, ağır şekilde yenilmiş olsalar bile bir ya da iki drone göndermeleri, bir mayın bırakmaları ya da bu su yolunun herhangi bir noktasına kısa menzilli bir füze ulaştırmaları hâlâ mümkün.

"İRAN'A AİT GEMİLERİ İMHA EDECEĞİZ"

Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu durumdan etkilenen diğer ülkelerin de bölgeye gemiler göndermesini umuyoruz. Böylece Hürmüz Boğazı, liderliği büyük ölçüde yok edilmiş bir ülkenin oluşturduğu bir tehdit olmaktan çıkacaktır.

Bu arada Amerika Birleşik Devletleri, kıyı bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenleyecek ve İran’a ait botları ile gemileri gördüğü yerde imha etmeye devam edecektir.

Bir şekilde Hürmüz Boğazı’nı çok yakında açık, güvenli ve serbest hâle getireceğiz."