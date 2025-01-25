ABD Başkanı Trump, 12 bağımsız başmüfettişin işine son verdi

ABD Başkanı Donald Trump, birçok federal kurumda görev alan 12 bağımsız başmüfettişi kovdu.

The Washington Post'un ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, federal kurumlarda çalışan 12 bağımsız başmüfettişi, haber vermeden işten çıkardı.

Savunma, Dışişleri, Ulaştırma, Gazi İşleri, Konut ve Kentsel Gelişim, İçişleri, Enerji, Ticaret ve Tarım bakanlıklarının yanı sıra Çevre Koruma Ajansı, Küçük İşletmeler İdaresi ve Sosyal Güvenlik İdaresi gibi kurumlarda çalışan başmüfettişler, görevlerinin "derhal sonlandırıldığını" elektronik postayla öğrendi.

Bu müfettişlerin birçoğunun bir önceki Trump yönetiminde göreve getirilmiş kişiler olduğu dikkati çekti.

ABD Kongre Araştırma Merkezi'nin bilgilerine göre, bir başmüfettişin görevden alınması halinde, Başkan bu durumu ayrıntılı ve duruma özel gerekçeleri de dahil olmak üzere esaslı gerekçelerini, görevden alma ya da nakil işleminden en geç 30 gün önce Kongre'ye yazılı olarak bildirmesi gerekiyor.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İşten çıkarılan başmüfettişlerden biri, durumu "bir katliam" olarak değerlendirdi.

Trump'ın açılan pozisyonlara kendisine sadık kişileri getireceğini belirten başmüfettiş, bu durumun tüm sisteme zarar vereceğini belirtti.

Görevi sonlandırılmış başka bir müfettiş ise "Yeni yönetim, bağımsız çalışacak kimseyi bu pozisyonda görmek istemiyor" ifadesini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Başmüfettişler, hükümetin israflarının, dolandırıcılıklarının ve suiistimallerinin kökünü kazımak ve suistimalleri önlemekle görevlidir. Başkan Trump, kendi gücü üzerindeki denetimleri ortadan kaldırıyor ve yaygın yolsuzluğun önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.