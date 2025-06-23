ABD Başkanı Trump: "Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD üslerine yönelik misillemesinin ardından ilk açıklamayı yaptı. Trump

"Belki İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapmaya şevkle teşvik edeceğim" dedi.

"İRAN ÖFKESİNİ BOŞALTTI"

Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran, nükleer tesislerini yok etmemize resmi olarak çok zayıf bir yanıt verdi — bunu bekliyorduk ve etkili bir şekilde karşılık verdik. Toplam 14 füze fırlatıldı — 13'ü düşürüldü, 1’i ise ‘serbest bırakıldı’ çünkü tehdit oluşturmayan bir yöne gidiyordu. Memnuniyetle bildiriyorum ki HİÇBİR Amerikalı zarar görmedi ve neredeyse hiçbir hasar meydana gelmedi. En önemlisi, İran öfkesini ‘boşalttı’ ve umarım artık daha fazla NEFRET olmaz. İran’a, bize önceden haber verdikleri için teşekkür etmek istiyorum; bu sayede can kaybı olmadı ve kimse yaralanmadı. Belki İran artık bölgede Barış ve Uyum yolunda ilerleyebilir, ben de İsrail’i aynı yönde ilerlemeleri için coşkuyla teşvik edeceğim. Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”