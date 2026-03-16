ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı’nı yıllardır bedavaya koruduk, diğer ülkeler sorumluluk almalı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Kennedy Center yönetim kurulu toplantısı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çin, Japonya, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinin enerji güvenliğinin Hürmüz Boğazı’na yüksek derecede bağımlı olduğunu" ifade etti.

ABD’nin dışarıdan petrol ithal etme ihtiyacının sınırlı olduğunu belirten Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrolün ABD’nin toplam petrol alımlarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğunu dile getirdi. Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı’na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz" dedi.

Trump, "Çin’in petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını, Japonya’nın yüzde 95’ini, Güney Kore’nin ise yüzde 35’ini bu güzergah üzerinden karşıladığını" savundu.

İRAN’IN ASKERİ KAPASİTESİNE İLİŞKİN İDDİALAR

İran’ın askeri kapasitesine önemli ölçüde zarar verdiklerini ileri sürerek İran’ın Hürmüz Boğazı’nı mayınlamak için kullandığı çok sayıda gemiyi vurduklarını iddia eden Trump, "İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemileri tehdit etme yeteneğini ciddi şekilde zayıflattık. 30’dan fazla mayın döşeme gemisini imha ettik" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "İran’a ait Hark Adası’ndaki hedeflerin büyük bölümünü vurduklarını" öne sürerek, "adadaki boru hatlarının ise yeniden inşa sürecinin uzun olabileceği gerekçesiyle hedef alınmadığını" dile getirdi.

İNGİLTERE’YE ELEŞTİRİ

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini ve Fransa’nın Hürmüz Boğazı konusunda ABD’ye destek vermesini beklediğini belirtti. İngiltere'nin tutumunu ise eleştiren Trump, "Neden bize gemi göndermiyorsunuz diye sordum. Gerçekten bunu yapmak istemiyorlar. İngiltere'ye kızgınım ancak sürece dahil olacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"ABD’nin yıllardır NATO aracılığıyla müttefiklerini koruduğunu" savunan Trump, "ABD’nin ihtiyaç duyduğu durumlarda müttefiklerinden yeterli destek görmediğini" ileri sürdü.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Trump, İran’ın yapay zekayı kullanarak Amerikan gemileri ve Tel Aviv’e yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş gibi görüntüler üretmeye çalıştığını iddia etti. ABD’ye ait USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin vurulduğunu gösteren bazı görüntülerin dolaşıma sokulduğunu belirten Trump, söz konusu görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini kısa sürede tespit ettiklerini söyledi.

HAMANEY HAKKINDA İDDİALAR

Trump, İran’daki üst düzey liderlik kadrolarını hedef aldıklarını savunarak, İran’ın yeni Dini Lideri olduğu belirtilen Mücteba Hamaney hakkında "farklı iddialar" bulunduğunu ifade etti. Trump, Hamaney’in nerede olduğunun bilinmediğini belirterek, bazı kaynakların ciddi şekilde yaralandığını ve bir bacağını kaybetmiş olabileceğini ileri sürdüğünü, bazı iddiaların ise öldüğü yönünde olduğunu söyledi.

FED BAŞKANI POWELL TARTIŞMASI

Öte yandan Trump yönetimi, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell hakkında yürütülen ceza soruşturmasını fiilen durduran mahkeme kararının yeniden değerlendirilmesi için yargıya başvurdu.

Mahkeme belgelerine göre, Washington’daki ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, federal savcıların Fed genel merkezindeki yenileme çalışmalarındaki maliyet artışları ve Powell’ın Kongre’de verdiği ifadeye ilişkin çıkardığı celpleri usulsüz buldu.

ABD Adalet Bakanlığı ise yargıcın yanlış hukuki standart uyguladığını savunarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Trump ayrıca Powell’a yönelik faiz indirimi çağrılarını yineleyerek, politika faizinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Fed, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bırakmıştı. Trump, faizlerin düşürülmesi için Fed’in özel toplantı yapması gerektiğini ifade etti.