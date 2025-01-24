ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurtiçi ziyaretlerine start verdi

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl eylülde 230 kişinin hayatını kaybettiği Helene Kasırgası’nda zarar gören North Carolina eyaleti ve ardından orman yangınlarının yaşandığı Los Angeles'ta incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.

Trump, ikinci dönemine başlamasının ardından ilk yurt içi ziyareti için eşi ABD First Lady’si Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Helikoptere binmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Helene Kasırgası’na karşı eski Başkan Joe Biden hükümetinin çalışmalarının “korkunç” olduğunu belirterek, “Bunu düzelteceğiz, bu aylar öncesinden yapılmış olmalıydı.” diye konuştu.

Trump, North Carolina’da kasırganın yol açtığı hasarın "kötüleşmesine izin verildiğini" savunarak, eyaletteki incelemelerden sonra devam eden orman yangınları için Los Angeles’a geçeceğini belirtti.

"FEMA'DAN KURTULMAK İÇİN BİR YÜRÜTME EMRİ İMZALAYACAĞIM"

Eyaletin Ashville Havalimanı'na inen Trump, burada kendisini karşılayan basın mensuplarına, “North Carolina halkıyla ilgilenmek istiyoruz. Çok ilginç herkes California'dan bahsediyor ama ben North Carolina'ya uğramadan California'ya gitmeyeceğim dedim. İşte buradayız" dedi.

Trump, eyaletlerdeki doğal felaketlere Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) daha az dahil olmasını istediklerini belirterek, “Eyaletlerin kasırga, hortum gibi tüm felaketlerle kendilerinin ilgilenmesini isterim. Bunun çok daha az masraflı olduğunu düşünüyorum. Yarı yarıya daha az bir maliyetle çok daha hızlı bir yanıt alacaksınız” diye konuştu.

FEMA'nın durumunu gelecek haftalarda netleştireceklerini dile getiren Trump, "FEMA'yı kökten değiştirme ve elden geçirme sürecini başlatmak veya belki de FEMA'dan kurtulmak için bir yürütme emri imzalayacağım. Açıkçası, FEMA'nın iyi olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Los Angeles’taki yangınlarla ilgili olarak da eyalette “milyonlarca litre su” olduğu halde yangın musluklarında su bulunmamasına ilişkin “Şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şey. Ve herkes bunu anlamaya çalışıyor. Oraya gidince anlayacağız” ifadelerini kullandı.

HELENE KASIRGASI VE LOS ANGELES'TAKİ ORMAN YANGINLARI

ABD'de 24-29 Eylül 2024 arası Atlas Okyanusu’ndan Florida eyaletinin kıyı şeridine 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası North Carolina’ya çıkarak en az 230 kişinin ölümüne yol açmış, milyarlarca dolar hasara neden olmuştu.

Trump’ın North Carolina’dan sonra ziyaret edeceği Los Angeles’ta da 7 Ocak’ta Pacific Palisades bölgesinde başlayan ve Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirmişti.

O dönemde ABD’nin seçilmiş Başkanı olan Trump, yangınlarla ilgili başta Vali Gavin Newsom olmak üzere California’nın Demokrat yönetimini beceriksizlikle suçlamıştı.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.