ABD Başkanı Trump ile HTŞ lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Colani, Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) arasında Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Beyaz Saray'ın paylaştığı bilgi notuna göre Colani, yerel saatle 11.37'de Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Aynı notta, ABD Başkanı Trump'ın günlük programında "basına kapalı" olarak gerçekleşeceği belirtilen görüşmenin başladığı bilgisi de paylaşıldı.

İlk kez bir Suriye devlet başkanı, Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmiş oldu.

Ağırlanmasıyla ilgili protokol uygulamaları gerçekleştirilmezken Colani, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Uzmanlara göre görüşmede Suriye'nin "IŞİD karşıtı koalisyon"a katılması, Abraham Anlaşması ve İsrail ile normalleşme, Suriye'deki nadir elemenetler ve SDG gibi konuların gündeme getirilmesi bekleniyordu.

SEZAR YAPTIRIMLARI KALDIRILDI

Trump ile Colani arasında Beyaz Saray’da yapılan özel görüşmede, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı Sezar yaptırımlarının durdurulduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre; İran ve Rusya bağlantılı işlemler hariç Sezar yaptırımları kaldırıldı.

ABD Hazine Bakanlığının bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım tarihinde Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE'DEN İLK AÇIKLAMA: YAPICI BİR GÖRÜŞME

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Colani ile Trump arasında "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeybani, görüşmenin aylar süren yoğun hazırlıkların ardından gerçekleştiğini ifade etti. Şeybani paylaşımında, "Toplantıda Suriye meselesi tüm yönleriyle ele alındı. Suriye’nin birliğinin desteklenmesi, yeniden inşası ve gelecekteki kalkınmasının önündeki engellerin kaldırılması vurgulandı. Suriye halkı her zaman daha iyi bir geleceği hak ediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kısa süre öncesine kadar Washington'un terör örgütleri listesinde yer alan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri olan Colani, 2014'ten beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin El Kaide ve IŞİD yaptırım listesindeydi. Trump yönetimi, geçen hafta, Colani'nin ziyaretinden hemen önce BMGK'ye sunduğu tasarıyla yaptırımların kaldırılmasını sağladı.