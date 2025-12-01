ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü: Gündem Gazze'deki ateşkes

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirerek Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesini ele aldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın telefon görüşmesinde Netanyahu'yu yakın süreçte olmak üzere Washington'a davet ettiği kaydedildi.

Netanyahu ve Trump'ın, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması ile Abraham Anlaşmalarının genişletilmesini ele aldığı kaydedildi.

İkilinin Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konularında mutabık kaldığı aktarıldı.

SURİYE İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Öte yandan Trump, sosyal medya hesabından İsrail’e "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısında bulundu.

Suriye yönetiminin "gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için" attığı adımları desteklediklerini vurgulayan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'ye ve ülkedeki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimine desteğini yineledi.

Trump, Suriye'nin gösterdiği gelişim ve performanstan memnun olduklarını söyleyerek, "Suriye hükümetinin, gerçek ve müreffeh bir ülke inşa etmek için önemli adımları atmaya devam etmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye'ye yaptırımları kaldırarak bu ülkenin gelişimi için önemli bir adım attığını kaydeden Trump, bunun Suriye halkı tarafından da takdir edildiğine inandığını belirtti.

Mesajında İsrail'e seslenen Trump, "İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesini engelleyecek hiçbir şeyin olmaması çok önemli" dedi.

El Kaide kökenli HTŞ lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani’nin (Ahmed Şara) "Suriye ile İsrail'in uzun vadeli ve müreffeh bir ilişki kurmasını sağlamak" ve "ülkesinde iyi şeyler yapmak için" çalıştığını vurgulayan Trump, Suriye'deki durumu "Orta Doğu barışı için de tarihi bir fırsat" olarak tanımladı.