ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti protestolarla başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyareti protestolarla başladı.

ABD Başkanı Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı, İngiltere saatiyle 21.10'da (TSİ 23.10) Londra'nın kuzey doğusundaki Stansted Havalimanı'na indi.

Trump çifti, havalimanında Kral 3. Charles adına konukları karşılamakla yetkili Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı.

Havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere seslenen Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu söyledi.

Başkan Trump ve eşi, havalimanında kendilerini bekleyen başkanlık helikopteri Marine One ile ABD'nin Londra Büyükelçisinin resmi konutu olan Winfield House'a gitti.

Trump, bugün Windsor kentindeki Windsor Kalesi'nde Kral 3. Charles tarafından resmi törenle karşılanacak. Akşam da yine Windsor Kalesi'nde onuruna verilen yemeğe katılacak.

ABD Başkanı temaslarının ikinci gününde İngiltere Başbakanı Keir Starmer'la Aylesbury kentindeki Başbakanlık konutu Chequers'da bir araya gelecek.

EPSTEİN'LA FOTOĞRAFLARI WİNDSOR KALESİ DUVARLARINA YANSITILDI

Öte yandan, Trump'ın bugün tüm gününü geçireceği Windsor kentinde protestolar yapıldı.

Eylemciler reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilişkisi nedeniyle Trump'a tepki gösterdi.

Trump ve Epstein'ın fotoğrafının basıldığı dev pankartı açan eylemciler akşam saatlerinde de Windsor Kalesi'nin duvarlarına Trump-Epstein ilişkisini gösteren fotoğraflar yansıttı.

Windsor ve Londra'da bugün de Trump'a yönelik protestolar yapılacak. Londra'daki protesto, BBC'nin önünden başlayıp Parlamento Meydanı'nda sona erecek.

Londra Metropolitan Polisi, yarınki eylemin güvenliği için 1600 polisin görevlendirileceğini duyurdu.