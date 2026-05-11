ABD Başkanı Trump, "İran" gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bugün generaller ile bir araya geleceğini bildirirken, ABD medyası ise Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin başladığını yazdı.

Trump'ın bugün İran gündemiyle ilgili yaptığı ve "ateşkesin oldukça zayıf durumda" olduğunu söylediği açıklamasının ardından gerçekleşen toplantının "ABD-İran geriliminin gidişatını etkileyeceği" yorumları, ABD medyasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" ve "çöp" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda" demişti.

İRAN'DAN TRUMP'A REST

Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanlış strateji ve kararların her zaman yanlış sonuca yol açacağını belirterek, “Biz tüm seçeneklere hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'yle müzakere sürecine işaret ederek, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin hazırlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Kalibaf, “Silahlı kuvvetlerimiz, her türlü saldırıya ders verici bir karşılık vermeye hazır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuç meydana getirecek. Dünya bunu anlamıştır. Biz tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler" dedi.