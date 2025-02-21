ABD Başkanı Trump: "Planıma göre ABD, Gazze'nin sahibi olacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sansasyonel açıklamaları sürüyor. Washington'un Gazze Şeridi üzerindeki kontrolüne ilişkin açıklamalarını yenileyen Trump, Gazze'ye yönelik planının iyi olduğunu, ABD'nin Gazze'nin sahibi olacağını ve Hamas'ın olmayacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği mülakatta Gazze planına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu benim planım. Gerçekten işe yarayan planın bu olduğunu düşünüyorum. Ama bunu zorlamayacağım. Sadece tavsiye edeceğim” dedi.

Başkan Trump açıklamada Gazze ile ilgili olarak ortaya koyduğu planın Ürdün ve Mısır tarafından hoş karşılanmamasnın kendisini şaşırttığını belirterek Mısır ve Ürdün’e her yıl milyarlarca dolar sağladığını sözlerine ekledi.

Trump, Washington'ın Gazze Şeridi'ni kontrol edeceği yönündeki açıklamalarını yineleyerek, ABD'nin Gazze'nin sahibi olacağını, Hamas'ın olmayacağını ve Gazze'yi geliştirmeye başlayacağını dile getirdi.

ARAP ÜLKELERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA TRUMP PLANINI GÖRÜŞTÜ

Suudi Arabistan’da bugün Arap liderleri bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bugün başkent Riyad’da düzenlenen gayriresmi toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri katıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yer aldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine" yönelik planı masaya yatırıldı.