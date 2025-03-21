ABD Başkanı Trump'tan ‘Tesla saldırıları’ uyarısı

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bayilerine ve servis merkezlerine yönelik saldırılarda artış yaşanırken, Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek. Saldırıları finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz” ifadelerini kullandı.

Son haftalarda birçok şehirde Tesla bayilerine yönelik vandalizm, kundaklama ve fiziksel saldırı olayları yaşanıyor. Bazı servis noktalarına molotof kokteylleriyle saldırı düzenlenirken, birçok araç zarar gördü.

Trump’ın açıklaması, bu eylemlere karşı federal düzeyde cezai yaptırımların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Adalet Bakanlığı da benzer yönde bir değerlendirme yaparak, Tesla mülklerine zarar verenlerin “iç tehdit” kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti.

Öte yandan şirket yetkilileri, saldırıların can kaybına yol açmamasından dolayı şanslı olduklarını belirtirken, güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Tesla çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliği için önlemlerin gözden geçirileceği açıklandı.