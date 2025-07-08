ABD Başkanı Trump: Tarife mektupları nihaidir

ABD Başkanı Donald Trump, bugün bazı ülkelere gönderilen tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." dedi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TARİFE MEKTUPLARI İÇİN MÜZAKERE SİNYALİ

Trump, tarife mektuplarının nihai olup olmadığına ilişkin soru üzerine, mektuplarda belirtilen oranları müzakere edebileceklerinin sinyalini verdi.

Bunların aşağı yukarı son teklifler olduğunu ifade eden Trump, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." diye konuştu.

1 AĞUSTOS TARİHİ KESİN Mİ?

Tarife erteleme süresinin uzatıldığı 1 Ağustos tarihinin kesin olup olmadığına dair soruya Trump, "Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve 'Farklı bir yol izlemek isteriz.' derlerse buna açık olacağız." cevabını verdi.

"HİNDİSTAN İLE ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Trump, 90 günlük tarife erteleme süresi boyunca 90 anlaşma yapılamamasına yönelik soru üzerine, "Herkesle konuştuk. 'Bazı anlaşmalar yapacağız, ama çoğunlukla bir mektup göndereceğiz.' demiştim." dedi.

ÇİN VE İNGİLTERE İLE ANLAŞMA YAPILDI

İngiltere ve Çin ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Trump, Hindistan ile de anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu.

BAZI ÜLKELERE YALNIZCA MEKTUP GÖNDERİLDİ

Diğer ülkelerle de görüştüklerini anlatan Trump, "Bir anlaşma yapabileceğimizi düşünmüyoruz, bu yüzden onlara sadece bir mektup gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

VERGİ ORANLARI DAHA DA ARTABİLİR

Trump, çeşitli ülkelere gönderdikleri mektuplarda bildirdikleri tarife oranlarında bazı ayarlamalar yapabileceklerine işaret ederek, aslında bu oranların olması gerekenden çok daha düşük olduğunu savundu.

Daha fazla gümrük vergisi isteyebileceklerini dile getiren Trump, "Pek çok iyi ülkeyle kurduğumuz ilişkilerin hatırına, benim yaptığım gibi yapıyoruz." dedi.

14 ÜLKEYE TARİFE MEKTUBU GÖNDERİLDİ

Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.