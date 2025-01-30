ABD Başkanı Trump: 'Uçak kazasında hayatta kalan yok'

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin başkenti Washington DC'de helikopter American Airlines uçağının çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Canlı yayında açıklama yapan Trump, "Acı dolu bir günden sizlere sesleniyorum" şeklinde başladığı açıklamasında "Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece" dedi.

Trump, olayın nedenini bilmediklerini ancak bazı fikirleri olduğunu söyledi.

Kaza sırasında havanın açık olduğunu ve helikopterin uçağı görebildiğini belirten Donald Trump, kazada helikopter pilotlarında sorunu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Hava Hava trafik kontrolörlerinin psikolojik sorunları olduğunu iddia eden ABD Başkanı "Bazı mesleklerde zeka easa alınmalı" dedi.