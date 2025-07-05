ABD Başkanı Trump, "vergi indirimi" tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı vergi indirimleri ve harcama kesintileri içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamasında, Kongre'den geçen vergi ve harcama tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Tasarıyı imzaladığımda şimdiye kadarki en büyük zaferimizi resmileştirmiş olacağız" ifadesini kullanan Trump, söz konusu düzenlemenin ülke tarihinde bu türdeki "en büyük yasa tasarısı" olduğunu vurguladı.

Demokrat kesimin tasarıya "evet" oyu vermediğine işaret eden Trump, "Bunu biliyorduk çünkü ya ülkeye ya bana ya da her ikisine duydukları nefret çok büyük. Hiç oy vermediler ve bu korkunç bir şey. Demokratlar tarafından ortaya atılan olumsuz bir şey görürseniz, bu tamamen bir aldatmacadır" dedi.

ABD TARİHİNDE EN BÜYÜĞÜ

Trump, tasarının Amerikan tarihindeki "en büyük vergi indirimi, en büyük harcama kesintisi ve en büyük sınır güvenliği yatırımını içerdiğini" anlattı.

Tasarının masasına gelmesi için çalışan Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörlere teşekkür eden Trump, "Bu yasa tasarısı muazzam bir ekonomik büyümeyi tetikleyecek ve ülkeyi ayakta tutan fabrika işçileri, çiftçiler, tamirciler, garsonlar, polis memurları, itfaiyeciler, kömür madencileri gibi çalışkan vatandaşları ayağa kaldıracak" diye konuştu.

DÜZENLEME NEYİ İÇERİYOR?

ABD Başkanı Trump'ın ilk dönemindeki vergi indirimlerinin kalıcı hale getiren ve kapsamını genişleten düzenlemede, sınır güvenliği ve göçmenlik denetimi için ciddi miktarda fon ayırılması ile savunma harcamalarının artırılması öngörülüyor.

Düzenleme, "düşük gelirlilere sağlık sigortası ve beslenme yardımı sağlayan Medicaid ve SNAP gibi programların "yalnızca gerçekten ihtiyaç sahiplerine yönlendirilmesine" ilişkin harcama kesintileri" yapılmasını da içeriyor.

Temiz enerji teşviklerini kaldıran düzenleme, yerli enerji üretimi ve kömür gibi sektörler için yeni vergi teşvikleri sunuyor.

Düzenleme, bahşiş, fazla mesai veya belirli araç kredisi faizlerine vergi muafiyeti gibi maddeleri de içinde bulunduruyor.