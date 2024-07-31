ABD başkanlık seçimi anketi: Demokratların çoğunluğu Harris'in adaylığını destekliyor

ABD'de başkanlık seçimine ilişkin 1143 kişiyle yapılan bir ankette, Demokrat Parti destekçilerinin yaklaşık yüzde 80'i, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i partilerinin adayı olarak görmekten memnun olduğunu söyledi.

Dünya 31.07.2024 14:17 Giriş: 31.07.2024 14:17

Güncelleme: 31.07.2024 14:28 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA