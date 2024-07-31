ABD başkanlık seçimi anketi: Demokratların çoğunluğu Harris'in adaylığını destekliyor
ABD'de başkanlık seçimine ilişkin 1143 kişiyle yapılan bir ankette, Demokrat Parti destekçilerinin yaklaşık yüzde 80'i, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i partilerinin adayı olarak görmekten memnun olduğunu söyledi.
ABD'de yapılan bir ankette, Demokrat Parti destekçilerinin yaklaşık yüzde 80'i, Kamala Harris'i kasım seçimlerinde partilerinin adayı olarak görmekten memnun olacağını ifade etti.
Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 25-29 Temmuz arasında 1143 kişiye başkanlık seçimleri hakkında sorular yöneltildi.
Ankete katılan Demokratların yaklaşık yüzde 80'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların resmen adayı olması beklenen Harris'in adaylığından memnun olacağını belirtti.
SİYAHLAR VE HİSPANİKLER HARRİS'TEN MEMNUN
Ankete katılan siyahların yaklaşık yüzde 70'i ve Hispaniklerin yaklaşık yarısı, Harris'in adaylığından memnun olacaklarını kaydetti.
Biden hakkında da sorular yöneltilen ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 75'i ABD Başkanı'nın adaylıktan çekilmesinin "doğru karar" olduğunu ifade ederken, yaklaşık yüzde 60'ı Biden'ın başkanlığı iyi yürütemediği görüşünü bildirdi.
"YARIŞ HARRİS İÇİN ZOR" GÖRÜŞÜ
Ankette katılımcıların yüzde 56'sı ise Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın karşısına Harris'in çıkması halinde Trump'ın seçimi kazanacağı görüşünü paylaştı.
Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 90'ı Trump'ın başkan olmasını muhtemel görürken, Demokratların yaklaşık yüzde 70'i Harris'in yarışı kazanacağı görüşünde.