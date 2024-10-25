ABD başkanlık seçimleri: Anketler Harris, bahis şirketleri Trump diyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Harris ile Trump arasında yakın seyreden rekabet giderek kızışıyor.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde yapılan anketleri yayımlayan "Real Clear Politics (RCP)" adlı haber platformunda yer alan ülke geneli anketlerin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2 desteğe ulaşıyor.

Buna göre Harris, aynı anketlerde yüzde 47,5 destek toplayan Trump'ın önünde gözüküyor.

Harris, ülke geneli anketlerde az farkla önde gözüküyor olsa da en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu Amerikan başkanlık seçim sistemi dolayısıyla "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.

Salıncak eyalet (swing state) ne demek? Bu eyaletlerin başkanlık seçimlerindeki oyları salıncak gibi gidip geldiği için bu adla adlandırılmaktadırlar. ABD'nin kuzeyinde yer alan Ohio, Iowa, Indiana, Michigan gibi salıncak eyalet arasında yer alır. Florida eyaleti güneyde yer almasına rağmen yüksek bir iç göç nedeniyle salıncak eyalet karakteri kazanmıştır. ABD seçimlerinde adaylar çabalarını salıncak eyaletler üzerinde yoğunlaştırmayı tercih etmektedirler. Salıncak eyaletlerin çoğunluğunu kazanan aday, başkanlık seçimini kazanma konusunda büyük avantaj kazanır.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

Buna göre Trump, ekimdeki son anketlere göre Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 0,7, Arizona'da 1,1, Nevada'da 0,5, Michigan'da 1, Kuzey Carolina'da ise 1,3 puan farkla Harris'in önünde yarışı sürdürüyor.

Aynı anketlerde Harris ise Wisconsin'de 0,3 puan önde yer alırken Harris'in bugüne kadar hep önde olduğu Michigan'da son bir haftada Trump'ın gerisine düştüğü görünüyor.

ÜLKE GENELİ ANKETLERDE HARRİS ÖNDE

Diğer yandan ülke genelindeki durumu yansıtan ve aralarında Reuters, CBS News, Pew, Harvard ve NBC News gibi öne çıkan anketlerin de yer aldığı 11 güncel anketin ortalamasına göre Harris, yüzde 49,2, Trump ise yüzde 47,5 oy oranına sahip görünüyor.

Bu anketlerden Reuters'ın çalışmasında Harris'e olan destek yüzde 47, Trump'a olan destek ise yüzde 44 olarak ortaya çıkarken, Harvard'ın anketinde Harris yüzde 51, Trump ise yüzde 49 oy oranına ulaşmış gözüküyor.

Temmuz ayında yapılan anketlerde Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip Harris'in, bu sürede özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini kısmen artırdığı belirtiliyor.

Grafik: AA

MUHTEMEL DELEGE SAYILARI PROJEKSİYONU TRUMP DİYOR

Toplam 535 delegenin dağıtılacağı ve 270 delegeye ulaşan adayın başkan olacağı seçim sistemi dolayısıyla esasen tüm gözler kritik eyaletler olan Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin'de olacak.

Bu eyaletlerdeki güncel anketlerde ortaya çıkan tablonun delege sayılarına yansıtılması durumunda Trump'ın Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada ve Kuzey Carolina'da; Harris'in ise Michigan ve Wisconsin'de az farkla avantajlı olduğu görülüyor.

Trump'ın söz konusu 7 salıncak eyaletin 5'inde kazanması durumunda 302 delegeye ulaşabileceği, Harris'in ise 236 delegede kalabileceği öngörülüyor.

BAHİS ŞİRKETLERİ TRUMP'I KAZANMAYA DAHA YAKIN GÖRÜYOR

Bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer veren RCP platformuna göre, bu tahminlerin ortalaması Trump'ı başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın olduğunu gösteriyor.

Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 ayrı şirketin verilerini paylaşan RCP, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 56,3, Harris'in ise yüzde 42,6 olarak tahmin ediyor.

Bu bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın kazanma şansını yüzde 55 veya üzeri olarak görüyor.

ABD HÜKÜMETİNİN GAZZE POLİTİKASINA TEPKİLİ

Ülke genelindeki tüm anketler, enflasyon ve ekonomik sorunlar, kürtaj ile ilgili tartışmalar ve sınır güvenliği konularının seçmenlerin zihnindeki ana başlıklar olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte özellikle ABD'nin Gazze politikası Amerikalılar için kayda değer bir başlık olarak görülüyor.

ABD'li Müslümanların ve Arapların en yoğun olduğu Michigan, 15 delegesi ile bu dış politika başlığının etkili olacağı önemli bir eyalet olarak dikkati çekerken, Biden'ın Gazze politikasına yönelik sert eleştiriler nedeniyle, şubatta yapılan ön seçimlerde eyalet genelinde yüzde 13 "bağımsız" (uncommitted) oy kullanılmıştı.

Muhalif demokratlar olarak ön plana çıkan bu seçmenler, İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdikleri Demokrat hükümete oy vermeyebileceklerini dile getirmiş ancak alternatif olarak Trump'ı görmediklerini de belirtmişti.