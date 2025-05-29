ABD, bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal edeceklerini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, aralarında Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı olanların da bulunduğu bazı Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacaklarını bildirdi.

Rubio, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada yaptı.

Bakan Rubio, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.