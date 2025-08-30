ABD, BM Genel Kurulu öncesi Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etti

ABD’de Trump yönetimi, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (FY) üyelerinin vizelerini iptal etti.

Yetkililer arasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yanı sıra yaklaşık 80 kişinin de yer aldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatıyla alındığı ve Filistinli tarafların 'taahhütlerini yerine getirmemesi ile barış ihtimallerini baltalamasına bir yanıt' olduğu savunuldu.

Açıklamada, FKÖ ve FY’nin 'barışın ortakları olarak kabul edilmeden önce terörü reddetmesi ve eğitim yoluyla teröre teşviki sona erdirmesi' gerektiği bildirildi.

Öte yandan, BM Genel Merkezi Anlaşması uyarınca, Filistin Yönetimi’nin BM Nezdindeki Daimi Temsilciliği için muafiyet tanınacağı bildirildi.