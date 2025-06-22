ABD BM Temsilcisi Dorothy Shea: İran saldırırsa yıkıcı şekilde misilleme olur

ABD'nin İran'a saldırısının ardından acil toplantı düzenleyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan ABD BM Temsilcisi Dorothy Shea İran'ın saldırması halinde ABD'nin "yıkıcı şekilde" karşılık vererek misilleme yapacağını söyledi.

Shea, ABD ve İsrail'in hedef aldığı İran'ın saldırıları sonlandırmasını istedi.

BMGK'de konuşan Shea, saldırıları İran'ın başlatmadığına yönelik hatırlatma üzerine "İran, 40 yıldır ABD'yi öldürmekle tehdit ediyor. İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor" şeklinde konuştu.

Amerikan askerlerine yahut üslere yönelik doğrudan veya dolaylı bir saldırı olması halinde "yıkıcı şekilde" karşılık vereceklerini söyleyen Shea, "İran saldırırsa misilleme olur" dedi.

Shea, "İran 47 yıllık İsrail'i yok etme politikasından vazgeçmeli. Nükleer silah çabalarından vazgeçmeli. Amerikan vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef almayı durdurmalı" diye konuştu.