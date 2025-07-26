ABD borsaları haftayı rekorlarla kapattı

ABD borsaları Cuma günü rekor seviyelerde kapanarak yatırımcılara iyimserlik aşıladı. S&P 500 yüzde 0,40 artışla 6.388,64 puana yükselirken, Nasdaq yüzde 0,24 artışla 21.108,32 puana ulaştı. Dow Jones ise yüzde 0,47 yükselişle 44.901,92 puanda günü tamamladı. Avrupa Birliği ile ABD arasında bu hafta sonu imzalanması beklenen ticaret anlaşmasına yönelik umutlar, piyasaları destekleyen temel unsur oldu.

S&P 500’DEN 2021’DEN BU YANA İLK “MÜKEMMEL HAFTA”

Reuters'ın aktarımına göre, hafta boyunca S&P 500 her gün kapanışı rekor seviyede tamamladı. Bu performans, 2021 Kasım ayından bu yana ilk kez yaşanırken, endeks haftalık bazda yüzde 1,5 arttı. Nasdaq yüzde 1, Dow Jones ise yüzde 1,3 yükseldi. Uzmanlar, ABD'nin Japonya ve Filipinler ile yaptığı ticaret anlaşmaları ve daha fazlasının yolda olabileceği beklentisinin piyasaları desteklediğini belirtiyor.

GÖZLER FED VE TEKNOLOJİ DEVLERİNDE

Gelecek hafta yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrilecek. Fed’in faizleri sabit bırakması beklenirken, CME FedWatch aracına göre Eylül ayında faiz indirimi olasılığı yüzde 60 seviyesinde. Ayrıca Microsoft, Apple, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin bilanço açıklamaları da piyasa yönü açısından belirleyici olacak.