ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 84,15 dolar, WTI ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,70 dolar olacağı öngörülüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA), "Haziran 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerinin yılın ikinci yarısında Brent petrolün ortalama varil fiyatını 85 dolar seviyesinde tutacağı hesaplanıyor.

Ayrıca bu dönemde, söz konusu kesintiler nedeniyle küresel petrol stoklarından daha fazla petrolün piyasaya sunulması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında günlük yaklaşık 300 bin varil düşen küresel petrol stoklarının, yılın üçüncü çeyreğinden gelecek yılın ilk çeyreğine kadar günlük 600 bin varil azalacağı öngörülüyor.

Bu yılın son çeyreğinde OPEC+ grubunun üretimini artırmaya başlamasının yanı sıra OPEC+ dışı ülkelerde devam eden arz artışıyla küresel arzdaki büyümenin talepteki artışı geçeceği ve gelecek yıl küresel stoklara katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

GELECEK YILA İLİŞKİN PETROL FİYATI TAHMİNLERİ SABİT KALDI

Geçen ay uluslararası referans niteliğindeki Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının önceki aya göre 8 dolar düşerek 82 dolara gerilediğine dikkati çeken rapora göre, bu düşüş petrol fiyatlarında aşağı yönlü revizyona neden oldu.

Buna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 84,15 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 87,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 79,70 dolar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu rakam, geçen ay 83,05 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatını 85,38 dolar, WTI ham petrolü ise 80,88 dolar olarak sabit bıraktı.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 240 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu rakam yaklaşık 12 milyon 930 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. 2025'te ise üretimin 13 milyon 710 bin varile çıkacağı hesaplanıyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13 milyon 200 bin varil, gelecek yıl için ise 13 milyon 730 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol arzının ise bu yıl günlük 102 milyon 570 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 730 bin varil olacağı öngörülüyor.

Öte yandan, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük 102 milyon 980 bin varil, gelecek yıl 104 milyon 510 bin varil olacağı tahmin ediliyor.