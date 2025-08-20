ABD bütçe açığı tahmini 1 trilyon dolar arttı

ABD federal bütçe açıklarının önümüzdeki on yılda Ocak ayında Kongre Bütçe Ofisi’nin (CBO) öngördüğünden yaklaşık 1 trilyon dolar daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Bütçe gözlem grubu Sorumlu Federal Bütçe Komitesi’nin (CRFB) son raporuna göre 2026-2035 döneminde kümülatif bütçe açığı 22,7 trilyon dolara ulaşacak. Bu rakam, Trump yönetimi öncesi politikaları baz alan CBO’nun Ocak ayındaki 21,8 trilyon dolarlık tahmininin üzerinde bulunuyor.

2025’TE AÇIĞIN GSYH’NİN YÜZDE 5,6’SINA DENK GELMESİ BEKLENİYOR

Reuters'ın aktarımına göre CRFB, 2025 mali yılı bütçe açığının 1,7 trilyon dolar veya GSYH’nin yüzde 5,6’sına denk geleceğini öngörüyor. Bu rakam, 2024’teki 1,83 trilyon doların ve CBO’nun Ocak ayındaki 2025 tahmini olan 1,87 trilyon doların altında kalıyor. Ancak komite, bütçe açıklarının ilerleyen yıllarda yeniden artışa geçerek 2035’te 2,6 trilyon dolara (GSYH’nin yüzde 5,9’u) çıkacağını vurguluyor.

VERGİ İNDİRİMLERİ AÇIĞI ARTIRIYOR, TARİFELER KISMEN TELAFİ EDİYOR

Rapora göre, Trump yönetiminin çıkardığı “One Big Beautiful Bill Act” adlı vergi ve harcama paketinin 2035’e kadar bütçe açığını faiz dahil toplamda 4,6 trilyon dolar artırması bekleniyor. Buna karşın, Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni tarifelerin aynı dönemde 3,4 trilyon dolar ek gümrük geliri sağlayacağı öngörülüyor. Sağlık sigortası sübvansiyonları için getirilen yeni sınırlamalar ve bazı programlara ayrılan fonların geri çekilmesi de açığı toplamda 200 milyar dolar azaltacak.

FAİZ YÜKÜ HIZLA ARTIYOR

CRFB’nin projeksiyonlarına göre, ABD’nin ulusal borcuna ödenecek net faiz ödemeleri önümüzdeki on yılda toplam 14 trilyon doları bulacak. 2025’te yaklaşık 1 trilyon dolar (GSYH’nin yüzde 3,2’si) olması beklenen faiz giderlerinin 2035’e gelindiğinde 1,8 trilyon dolara (GSYH’nin yüzde 4,1’i) yükselmesi öngörülüyor.

ALTERNATİF SENARYO: AÇIK DAHA DA BÜYÜYEBİLİR

Raporda ayrıca alternatif bir senaryoya da yer veriliyor. Eğer Trump’ın yeni tarifelerinin önemli bir kısmı mahkeme kararıyla iptal edilirse, bütçe gelirleri on yıl içinde 2,4 trilyon dolar azalacak. Ayrıca, geçici vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesi durumunda açıklar 1,7 trilyon dolar daha artacak. Faiz oranlarının da yüksek kalmaya devam etmesi halinde, 2035’te borcun GSYH’ye oranı yüzde 134’e çıkabilir.