ABD Büyükelçiliği’nden, Ankara'daki bombalı saldırı girişimine ilişkin vatandaşlarına uyarı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bombalı saldırı girişimi sonrası bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını istedi.

Açıklamada, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Message for U.S. Citizens!



Security Alert: Explosions and Gunfire near Ministry of Interior in Ankara - October 1, 2023