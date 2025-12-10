ABD Büyükelçisi Barrack, F-35 şartını yineledi: S-400'ler olmamalı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma talebi ile Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi konusundaki görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine sahip olması konusunda Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor. ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve sahip olmaması gerekiyor. Başkan Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı yaratmış ve bu da son on yılda bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açmıştır. Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır."