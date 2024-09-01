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ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye şiirli veda

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, görev süresinin dolması nedeniyle ülkesine dönüyor. Flake, sosyal medya hesabından bir şiirle veda etti.

Dünya
  • 01.09.2024 11:34
  • Giriş: 01.09.2024 11:34
  • Güncelleme: 01.09.2024 11:37
ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye şiirli veda
Fotoğraf: Jeff Flake

Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.

1913-16 yıllarında Hollanda ve Lüksemburg'da ABD Büyükelçisi olarak görev yapan şair Henry Van Dyke'ın şiiriyle veda eden Flake, "Elveda Türkiye" ifadelerini kullandı.

Flake, 'America for me' şiirinden şu dizeleri paylaştı:

"Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!
Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,
Okyanus barlarının ötesindeki kutsanmış Yeterli Alan Ülkesine,
Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer."

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