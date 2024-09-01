ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye şiirli veda

Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.

1913-16 yıllarında Hollanda ve Lüksemburg'da ABD Büyükelçisi olarak görev yapan şair Henry Van Dyke'ın şiiriyle veda eden Flake, "Elveda Türkiye" ifadelerini kullandı.

Flake, 'America for me' şiirinden şu dizeleri paylaştı:

"Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!

Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,

Okyanus barlarının ötesindeki kutsanmış Yeterli Alan Ülkesine,

Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer."