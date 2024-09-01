ABD Büyükelçisi Jeff Flake'ten Türkiye'ye şiirli veda
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, görev süresinin dolması nedeniyle ülkesine dönüyor. Flake, sosyal medya hesabından bir şiirle veda etti.
Türkiye'de 3 yıllık görev süresi sona eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye veda etti.
1913-16 yıllarında Hollanda ve Lüksemburg'da ABD Büyükelçisi olarak görev yapan şair Henry Van Dyke'ın şiiriyle veda eden Flake, "Elveda Türkiye" ifadelerini kullandı.
Flake, 'America for me' şiirinden şu dizeleri paylaştı:
"Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!
Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,
Okyanus barlarının ötesindeki kutsanmış Yeterli Alan Ülkesine,
Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer."
Oh, it's home again, and home again, America for me!— Jeff Flake (@JeffFlake) August 31, 2024
I want a ship that's westward bound to plough the rolling sea,
To the bléssed Land of Room Enough beyond the ocean bars,
Where the air is full of sunlight and the flag is full of stars - Henry Van Dyke
Farewell, Türkiye pic.twitter.com/PWGtZF8WGy