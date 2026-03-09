ABD Büyükelçisi referans oldu: Hafize Gaye Erkan’a yeni görev

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden ayrıldıktan sonra yararlandığı maaş hakkının geçen ay sonra ermesinin ardından yeni görevi belli oldu.

Bloomberg Muhabiri Beril Akman, X hesabından Gaye Erkan'ın, Kanada Merkezli Fairfax Financial Holdings Limited'e Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı olarak göreve başladığını aktardı.

Söz konusu şirketin internet sitesinde de Hafize Gaye Erkan'ın ismi yer aldı.

BARRACK REFERANS OLDU

Sözcü’de yer alan habere göre Hafize Gaye Erkan’a ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack referans oldu.

2 YIL FAZLADAN MAAŞ ALDI

9 Haziran 2023’te TCMB Başkanlığı görevine getirilen Erkan, 3 Şubat 2024 tarihli Resmî Gazete kararıyla görevden alındı. Bu görev değişikliğinin ardından başkanlık görevine Fatih Karahan atandı.

2021’de yapılan yasal düzenleme, TCMB ve BDDK gibi kurumlarda görevden alınan üst düzey yöneticilere, iki yıl boyunca görevdeki emsalleriyle aynı maaşı alma hakkı tanımıştı.

Görevden ayrıldıktan sonra başka bir göreve atanmayan Erkan da bu kapsamda yaklaşık iki yıl boyunca başkan maaşı almaya devam etti. Bu ödeme süreci, bu ay itibarıyla tamamlandı.

2026 yılı itibarıyla TCMB Başkanı maaşının 750 bin liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.