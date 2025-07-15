ABD Büyükelçisi’nin açıklamalarına SDG’den yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’ın Suriye için "Tek ülke, tek millet, tek ordu” önermesi ve "SDG, YPG ve PKK'dır. Onlara bağımsız devlet kurma borcumuz yok. Özgür bir Kürdistan olmayacak, özgür bir SDG devleti olmayacak" sözlerine Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) yanıt geldi.

SDG, demokratik ve çoğulcu temeller üzerine kurulan ve merkezi yetkinin yerel yönetimlerle paylaşıldığı adem-i merkeziyetçi bir yapı talebinde bulunduğunu açıkladı.

SDG tarafından yapılan açıklamada “Bugün, tüm halkını kucaklayan ve haklarını eşit şekilde garanti altına alan adem-i merkeziyetçi bir devlet olan yeni bir Suriye’nin inşasında gerçek ortaklar olmayı arzuluyoruz” dendi.

Açıklamada ayrıca tüm unsurların haklarını garanti eden yeni bir anayasa hazırlanması çağrısı da yer aldı.

Tom Barrack, Orta Doğu'daki gelişmeler ve PKK'nin silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmesinde "Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. Onlara borçlu olduğum şey şu; makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var" demişti.