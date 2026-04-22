ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: İran'a 'hediye' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump ABD’nin, Çin’in İran’a silah ya da diğer askeri malzemeler gönderdiği yönünde bir imada bulunarak ve Çin’e ait bir gemide “hediye” niteliğinde bir sevkiyat ele geçirildiğini söyledi.

Bloomberg’in haberine göre Trump, Salı günü CNBC’ye verdiği röportajda, ABD’nin Çin’den gelen bir gemiyi durdurduğunu ve bu gemide İran’a gönderilen bir “hediye” olabileceğini ima etti.

Trump, “Dün bir gemiyi yakaladık, üzerinde bazı şeyler vardı ve pek hoş değildi. Belki de Çin’den bir hediyeydi, emin değilim. Başkan Şi ile bir anlaşmam olduğunu sanıyordum ama sorun değil. Savaş böyle bir şey, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray yorum taleplerine yanıt vermedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun ise, ABD’nin ele geçirdiği geminin yabancı bir konteyner gemisi olduğunu belirterek, “Çin her türlü yanlış ilişkilendirmeyi ve spekülasyonu reddeder,” dedi.

ABD’deki Çin Büyükelçiliği de Çin’in askeri ürün ihracatını “dikkatli ve sorumlu şekilde” yürüttüğünü ve çift kullanımlı ürünleri sıkı biçimde kontrol ettiğini açıkladı.