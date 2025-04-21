ABD - Çin ticaret savaşı büyüyor: "Bizim aleyhimize ABD ile ticaret anlaşması yapmayın!"

Çin, ABD'nin ticaret politikalarına karşı tepkisini sertleştirerek, diğer ülkeleri "Çin’in aleyhine olacak şekilde" ABD ile ekonomik anlaşmalar yapmamaları konusunda uyardı. Pekin, tarifelerin kötüye kullanıldığını ve bu politikaların yalnızca Çin’i değil, küresel ticaret düzenini tehdit ettiğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD’nin tüm ticaret ortaklarını "karşılıklı tarife" görüşmelerine zorladığı, bunun da ekonomik zorbalık anlamına geldiği vurgulandı. Çin, misilleme yapmaya hazır olduğunu ve "kararlı şekilde karşılık vereceğini" ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİNE MİSİLLEME

Bu açıklama, Bloomberg'de yer alan, Trump yönetiminin, ABD'den gümrük muafiyeti isteyen ülkelere, Çin'le ticaretlerini azaltmaları yönünde baskı yapacağına dair haberlerin ardından geldi. Trump daha önce Çin dışında birçok ülkeye yönelik tarifeleri askıya almıştı.

GÜNEYDOĞU ASYA ADETA 'SAVAŞ SAHASI' OLDU

Çin ile ABD arasındaki gümrük vergileri savaşı, her iki ülkenin de karşılıklı olarak %100’ü aşan vergiler uygulamasıyla şiddetlendi. Özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri, iki süper güç arasında sıkışmış durumda. Çin’in bölgedeki etkisi güçlü olsa da, ABD bu ülkeleri kendi tarafına çekmek için yoğun bir diplomatik baskı uyguluyor.

ÇİN, DUVARLARI YIKMA PEŞİNDE

Öte yandan, Pekin yönetimi bu hafta BM Güvenlik Konseyi'nde ABD’yi ticarette baskıcı yöntemler uygulamakla suçlamaya hazırlanıyor. Çin, bu süreçte "duvarları yıkarak" daha fazla ticaret ortağıyla iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Uzmanlara göre, birçok ülke Çin’e olan bağımlılığı nedeniyle ABD’nin taleplerine uymakta zorlanabilir. Xi Jinping’in son dönemde Güneydoğu Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler de bu stratejik mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.