ABD, Colani'yi "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listelerinden çıkardı

ABD, Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları, Colani’nin önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde kaldırdı.

"KÜRESEL TERÖRİST" LİSTELERİNDEN ÇIKARILDILAR

ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı duyuruda Colani ile Hattab’ın “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” listelerinden çıkarıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 6 Kasım’da yaptırımları kaldırmasının ardından, Washington yönetimi de aynı yönde adım attı.