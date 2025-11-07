Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD, Colani'yi "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listelerinden çıkardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ardından, ABD de Colani ve Suriye İçişleri Bakanı Hattab’a yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

Dünya
  • 07.11.2025 23:41
  • Giriş: 07.11.2025 23:41
  • Güncelleme: 07.11.2025 23:46
Kaynak: ANKA
ABD, Colani'yi "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" listelerinden çıkardı

ABD, Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımları, Colani’nin önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde kaldırdı.

"KÜRESEL TERÖRİST" LİSTELERİNDEN ÇIKARILDILAR

ABD Hazine Bakanlığı, internet sitesinde yayımladığı duyuruda Colani ile Hattab’ın “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” listelerinden çıkarıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 6 Kasım’da yaptırımları kaldırmasının ardından, Washington yönetimi de aynı yönde adım attı.

BirGün'e Abone Ol