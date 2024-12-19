ABD'de 10 yaşındaki bir kızı öldüren mahkum, zehirli iğneyle idam edildi

ABD'de 10 yaşındaki bir kızı öldüren mahkum, zehirli iğneyle idam edildi.

Oklahoma Eyalet Ceza İnfaz Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kevin Ray Underwood adlı mahkum, yerel saatle sabah 10.14'te zehirli iğne kullanılarak idam edildi.

Underwood'un idamı, bu yıl Oklahoma'daki 4'üncü, ABD'deki ise 25'inci idam uygulaması olarak kayıtlara geçti.

Açıklamaya göre, idam mahkumuna önce sakinleştirici ilaç, ardından mahkumu felç eden ikinci bir ilaç ve son olarak da kalbini durduran üçüncü bir ilaç verildi.

45. yaş gününde idam edilen mahkum, 2006 yılında kaçırdığı Jamie Rose Bolin adlı 10 yaşındaki kızı evinde öldürdüğünü, daha sonra cinsel tacizde bulunduğunu ve vücudunun bir bölümünü yeme fikrinden son anda vazgeçtiğini itiraf etmişti.