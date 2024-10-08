ABD'de 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan şirkete siber saldırı

ABD'de New Jersey merkezli American Water isimli şirket sistemde yetkisiz faaliyetler fark ettiklerini ve belirli sistemleri kapatmak da dahil olmak üzere derhal koruyucu adımlar attıklarını belirtti.

14 eyalette ve 18 askeri tesiste, 14 milyondan fazla kişiye içme suyu ve atık su hizmeti sağlayan şirketin yetkilileri, tesislerinin veya operasyonlarının siber saldırıdan etkilenmediğine inandıklarını ve saldırının doğasını ve kapsamını araştırmak için çalıştıklarını kaydetti.

Güvenlik birimlerine de haber verdiklerini aktaran yetkililer, sistemler kullanılamaz durumdayken müşterilerin de faturalandırılmayacağı bilgisini paylaştı.

İnternet sitesine göre American Water; California, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, New Jersey, Pensilvanya, Tennessee, Virginia ve West Virginia'daki yaklaşık 1700 toplulukta 500'den fazla atık su sistemini yönetiyor.