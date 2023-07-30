ABD'de 2 ayrı havacılık kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

ABD'nin Wisconsin eyaletinde dün meydana gelen 2 ayrı havacılık kazasında, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, Wisconsin'de bir havalimanında Rotorway 162 model helikopter ile ELA Eclipse 10 model jirokopter, dün öğlen saatlerinde çarpıştı.

Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ayrıca aynı gün tek motorlu North American T-6 modeli bir uçağın Winnebago gölüne düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.